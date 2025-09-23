Piantanida | Napoli Lucca ha personalità I flop sono tre Spinazzola? Fa giocate da numero 10?

Piantanida: “Lucca ha personalità, ha fatto un gol che pochissimi possono fare, Spinazzola? Fa giocate da numero 10”. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Piantanida, giornalista Mediaset. Queste le sue parole: Piantanida, partirei con lei dalla gara di ieri sera. Come sovente accade, le chiederei i tre top e i tre flop del posticipo tra Napoli e Pisa:. I flop sono tre. Due li metto in coppia: Beukema e Di Lorenzo, il terzo flop lo do a De Bruyne. “I flop sono tre. Due li metto in coppia: Beukema e Di Lorenzo. Non stanno attraversando un gran momento e mi ha fatto davvero un effetto strano vedere errori del genere da parte loro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Piantanida: “Napoli, Lucca ha personalità, I flop sono tre, Spinazzola? Fa giocate da numero 10?

In questa notizia si parla di: piantanida - napoli

Oggi, a 1 Football Club su @1stationradio, sono intervenuti: Oscar Damiani, Carlo Tarallo, Franco Piantanida. I titoli: • Oscar Damiani, agente Fifa ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli, Juventus ed Inter: “De Laurentiis e Conte formano un binomio perfetto e vi - facebook.com Vai su Facebook

L'ANALISI - Piantanida: "Napoli, Spinazzola il migliore in campo a Firenze, Modric? Mi fa sorridere chi lo riteneva vecchio per giocare" https://ift.tt/8c43nUQ - X Vai su X

Mediaset, Piantanida: I tre migliori di Fiorentina-Napoli, male McTominay e Lucca! Lo scozzese sembra scarico; Piantanida: Napoli, ma che flop Lucca. Qui qualche problema c'è e sapete perché?; ON AIR - Piantanida: Lucca ha personalità, ha fatto un gol che pochissimi possono fare, Spinazzola? Fa giocate da numero 10.

Piantanida: "Napoli, ma che flop Lucca. Qui qualche problema c'è e sapete perché?" - Il Napoli ha vinto contro la Fiorentina mostrando ottime trame di gioco, i nuovi arrivati hanno dimostrato tutti grande adattamento e spirito di sacrificio e non è un caso che i gol siano arrivati pro ... Scrive msn.com

Napoli, Manna: "Massima fiducia in Lucca, l'abbiamo scelto. Su De Bruyne..." - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a pochi minuti dall'inizio della gara casalinga contro il Pisa. Come scrive fantacalcio.it