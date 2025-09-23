Piano terra e tragitti brevi | così cambiano i traslochi degli italiani

La mappa dei traslochi in Italia sta cambiando rapidamente: oggi si cambia casa più vicino, si preferiscono i piani bassi e si misurano con precisione costi e servizi. A fotografare la tendenza è l’Osservatorio Traslochi di ProntoPro, che analizza due anni di richieste inviate dagli utenti in tutto il Paese. Una mobilità domestica che privilegia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Piano terra e tragitti brevi: così cambiano i traslochi degli italiani

In questa notizia si parla di: piano - terra

Comune di Arezzo: la mostra a piano terra di palazzo Cavallo

Malattie rare: Gemmato, ‘DEEstrategy mette a terra quanto previsto nel Piano 2023-2026’

Perché energia, industria e terra sono la chiave del Piano Mattei. Scrive Cerreto (FdI)

Da giovedì 2 ottobre apre in via Staurenghi, al piano terra del multipiano, la nuova e funzionale location punto di riferimento per mobilità urbana, trasporti pubblici e servizi ai varesini. Il sindaco Davide Galimberti e il presidente Avt Luca Carignola: «Potenziam - facebook.com Vai su Facebook

Fiat Panda: Dimensioni, Abitacolo e Versatilità della City Car più Amata dagli Italiani; Earth Day, città italiane sotto scacco dello smog; Bologna, la denuncia di Alessandra Sarchi: La mia resa in carrozzina nel centro dissestato.

Mobilità, serve una svolta. Tragitti brevi in auto: li fanno in sei su dieci - Questo vuole l’amministrazione comunale che da mesi sta lavorando, insieme alla società incaricata, al piano urbano della mobilità sostenibile, uno strumento d ... Riporta msn.com