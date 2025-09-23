Piano di Sorrento | Uomo minaccia di gettarsi dal balcone afferrato per le gambe dai carabinieri

Carabinieri salvano 41enne in crisi psicotica: tenta di gettarsi dal balcone, due militari feriti nella colluttazione.. Attimi di paura questa notte a Piano di Sorrento dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Sorrentina sono intervenuti, allertati dal personale 118, in un’abitazione. Un uomo di 41 anni, con problemi psichici, aveva appena aggredito i propri familiari in preda ad una crisi psicotica. Arrivati sul posto, l’uomo ha tentato di lanciarsi dal balcone ma è stato afferrato per le gambe dai carabinieri mentre si trovava già oltre il parapetto. Inutili i tentativi dei medici di sedare l’uomo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: piano - sorrento

Roberta Tondelli in concerto a Piano di Sorrento

Piano di Sorrento, Vespa rubata e subito ritrovata: Maria Teresa stava ancora facendo la denuncia

Piano di Sorrento: Una Vespa appena rubata e la restituzione nella caserma dei Carabinieri

CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA PIANO DI SORRENTO. LE TRADIZIONI Marina di Cassano, un successo la festa “Tra Onde & Sapore di Mare”. In centinaia al borgo tra gusto, cultura e divertimento Una splendida serata tr - facebook.com Vai su Facebook

Piano di Sorrento. Si lancia nel vuoto, afferrato da carabinieri; Aggressione al Cannizzaro di Catania: uomo minaccia vigilante per far visitare il nipote fuori turno; Caivano, minacce alla moglie e al suocero durante la festa della prima comunione della figlia: scarcerato 40enne.

Piano di Sorrento. Uomo minaccia di lanciarsi dal balcone, afferrato per le gambe dai carabinieri - Attimi di paura, questa notte, a Piano di Sorrento dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento agli ordini del capitano Mario Gioia ... Da sorrentopress.it

Uomo tenta di gettarsi dal balcone, afferrato per le gambe dai carabinieri in Penisola Sorrentina - Attimi di tensione e paura quelli vissuti nella notte appena trascorsa a Piano di Sorrento, nella provincia di Napoli: qui, i carabinieri hanno salvato un uomo, un 41enne del posto, che aveva ... Scrive fanpage.it