Pia Tuccitto torna con Le corna in testa | Il rock è sangue e verità

Dal 29 agosto è disponibile su tutte le piattaforme digitali Le corna in testa, il nuovo singolo di Pia Tuccitto, voce inconfondibile e penna che ha firmato anche brani storici per Vasco Rossi. Il titolo, provocatorio e liberatorio, racconta un tradimento con ironia e grinta, senza mai scivolare nel vittimismo. «Sono ribelle da sempre – racconta Pia – non sono il tipo che abbozza. Questa canzone l’ho scritta a vent’anni, lo stesso giorno di Una donna da sognare e Trasloco, ma era rimasta nel cassetto. Con il mio produttore Frank Nemola abbiamo deciso che era il momento giusto per tirarla fuori». 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

