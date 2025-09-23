Physint riceve la key art ufficiale Hideo Kojima annuncia tre attori del cast del gioco PlayStation

Durante l’atteso evento Beyond the Strand, Hideo Kojima e il suo team hanno mostrato per la prima volta la key art ufficiale di Physint, il nuovo action stealth in sviluppo da Kojima Productions in esclusiva per PlayStation. L’immagine ritrae una figura enigmatica avvolta in un lungo cappotto, che lascia intravedere un’uniforme tattica, con in mano una mitragliatrice leggera dotata di silenziatore: un richiamo evidente alle atmosfere che hanno reso celebre la saga di Metal Gear Solid. Contestualmente, Kojima ha annunciato i primi tre attori coinvolti nel progetto: Charlee Fraser, Don Lee e Minami Hamabe, che sono apparsi durante la diretta per confermare di persona la loro partecipazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Physint riceve la key art ufficiale, Hideo Kojima annuncia tre attori del cast del gioco PlayStation

