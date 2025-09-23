Physint Hideo Kojima mostra il modello di Minami Hamabe ed è fotorealistico

Hideo Kojima ha acceso i riflettori su Physint, la sua prossima esclusiva PlayStation, rivelando il modello fotorealistico di Minami Hamabe. L’attrice giapponese è stata ricreata attraverso una scansione tridimensionale del volto, successivamente importata e renderizzata nel motore di gioco. Kojima ha sottolineato che il modello mostrato non rappresenta la versione finale, ma una fase ancora sperimentale, confermando così che il titolo è in pieno sviluppo e lontano dalla pubblicazione. Ad ogni modo, l’uso dell’Unreal Engine 5 promette risultati visivi straordinari, e le immagini diffuse ne sono una dimostrazione precoce. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Physint, Hideo Kojima mostra il modello di Minami Hamabe ed è fotorealistico

