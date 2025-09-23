Pfizer si ingrassa coi medicinali anti obesità

Albert Bourla acquisirà per 7,3 miliardi Metsera, azienda produttrice di terapie contro il sovrappeso. La mossa arriva pochi giorni dopo la scelta dell’Oms di includere i trattamenti, in forte ascesa, nella lista dei farmaci essenziali. E il titolo del colosso sale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pfizer si ingrassa coi medicinali anti obesità

In questa notizia si parla di: pfizer - ingrassa

Dopo i vaccini, il futuro economico di Pfizer si gioca su due pillole: per dimagrire e ingrassare; Eventi avversi dei vaccini anti-SARS-CoV-2 di Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca; Pfizer vuole prendersi Metsera, così le pillole per la perdita di peso ingrassano i bilanci delle big del pharma.

Con Metsera Pfizer farà boom nei farmaci anti-obesità? - Pfizer è prossima a concludere l’acquisizione della casa farmaceutica Metsera, specializzata in farmaci anti- Segnala startmag.it

Perché Pfizer punta ad acquisire la startup Metsera attiva nei farmaci anti-obesità? Cosa sappiamo sull’accordo da 7,3 miliardi di dollari - Perché Pfizer è interessato ad acquisire la startup Metsera? Scrive startupitalia.eu