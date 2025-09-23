Pfizer si ingrassa coi medicinali anti obesità

Laverita.info | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Albert Bourla acquisirà per 7,3 miliardi Metsera, azienda produttrice di terapie contro il sovrappeso. La mossa arriva pochi giorni dopo la scelta dell’Oms di includere i trattamenti, in forte ascesa, nella lista dei farmaci essenziali. E il titolo del colosso sale. 🔗 Leggi su Laverita.info

pfizer si ingrassa coi medicinali anti obesit224

© Laverita.info - Pfizer si ingrassa coi medicinali anti obesità

In questa notizia si parla di: pfizer - ingrassa

Dopo i vaccini, il futuro economico di Pfizer si gioca su due pillole: per dimagrire e ingrassare; Eventi avversi dei vaccini anti-SARS-CoV-2 di Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca; Pfizer vuole prendersi Metsera, così le pillole per la perdita di peso ingrassano i bilanci delle big del pharma.

pfizer ingrassa medicinali antiCon Metsera Pfizer farà boom nei farmaci anti-obesità? - Pfizer è prossima a concludere l’acquisizione della casa farmaceutica Metsera, specializzata in farmaci anti- Segnala startmag.it

pfizer ingrassa medicinali antiPerché Pfizer punta ad acquisire la startup Metsera attiva nei farmaci anti-obesità? Cosa sappiamo sull’accordo da 7,3 miliardi di dollari - Perché Pfizer è interessato ad acquisire la startup Metsera? Scrive startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Pfizer Ingrassa Medicinali Anti