Pesticidi bannati in Ue ma venduti in Stati a medio-basso reddito | export raddoppiato in 7 anni Greenpeace | Causano danni cerebrali e infertilità

L'inchiesta di Greenpeace, Unearthed e Public Eye evidenzia l'ennesima ipocrisia europea: negli ultimi 7 anni l'Ue ha raddoppiato l'esportazione di pesticidi rischiosi per salute e ambiente pur vietandoli a casa sua. Tra i 93 Stati importatori, oltre i 34 sono a medio-basso reddito e 25 sono Stati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

