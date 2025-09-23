Peschereccio ormeggiato a Porto Ercole imbarca acqua e rischia di affondare
ORBETELLO – Ancora strascichi nel Grossetano per il maltempo che ha colpito la zona nel pomeriggio e nella serata di ieri (22 settembre). Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Orbetello è intervenuta al porto turistico di Porto Ercole per mettere in sicurezza un peschereccio ormeggiato che, a causa delle forti precipitazioni della notte scorsa, aveva imbarcato una notevole quantità d’acqua. L’operazione, svolta sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, ha consentito di svuotare l’imbarcazione dall’acqua piovana, evitando il suo completo affondamento e scongiurando il rischio di inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: peschereccio - ormeggiato
Incendio al porto di Rimini: a fuoco un peschereccio ormeggiato
TGR Rai Toscana. . Tutto esaurito a Porto Ercole per il concerto di Lucio Corsi e Tommaso Ottomano a bordo di un peschereccio. Stasera un evento gratuito, ma a numero chiuso, dopo le polemiche della vigilia. Alberto Severi - facebook.com Vai su Facebook
I Vigili del fuoco salvano un peschereccio dall’affondamento; Lucio Corsi, il concerto “a sorpresa” a Porto Ercole potrebbe saltare; Lucio Corsi, il concerto segreto in mare all’Argentario potrebbe naufragare. “Fuga di notizie”.
Peschereccio ormeggiato a Porto Ercole imbarca acqua e rischia di affondare - Ancora strascichi nel Grossetano per il maltempo che ha colpito la zona nel pomeriggio e nella serata di ieri (22 settembre). Come scrive msn.com
Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, il concerto sul peschereccio Freccia a Porto Ercole - Grande successo per il concerto di Lucio Corsi e Tommaso Ottomano a Porto Ercole, paese natale dello stesso Ottomano ma ormai anche luogo adottivo di Corsi, nato anche lui in Maremma. Lo riporta lanazione.it