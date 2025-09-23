Peschereccio ormeggiato a Porto Ercole imbarca acqua e rischia di affondare

ORBETELLO – Ancora strascichi nel Grossetano per il maltempo che ha colpito la zona nel pomeriggio e nella serata di ieri (22 settembre). Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Orbetello è intervenuta al porto turistico di Porto Ercole per mettere in sicurezza un peschereccio ormeggiato che, a causa delle forti precipitazioni della notte scorsa, aveva imbarcato una notevole quantità d’acqua. L’operazione, svolta sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, ha consentito di svuotare l’imbarcazione dall’acqua piovana, evitando il suo completo affondamento e scongiurando il rischio di inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it