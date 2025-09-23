Peschereccio affonda al largo di Punta Penne | equipaggio salvato dai vigili del fuoco
BRINDISI - Il peschereccio è affondato, ma le persone a bordo si sono salvate, grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Una complessa operazione di salvataggio è stata effettuata nella serata di oggi (martedì 23 settembre) al largo della torre costiera di Punta Penne, sul litorale nord di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
