Pescatori di frodo di nuovo in trasferta a Vasto provano a fuggire ma vengono fermati e multati

Chietitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli congiunti da parte della polizia e della guardia costiera di Vasto che nella mattinata odierna hanno individuato in mare due sub intenti all’attività di pesca di frodo. I due pescatori abusivi, provenienti da una regione limitrofa, a quanto si è appreso erano stati giàfermati e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pescatori - frodo

A Ischia denunciati due pescatori di frodo

Oristano, pescatori di frodo beccati nello stagno di Marceddì: multe salate e sequestri

Pescatori di frodo di nuovo in trasferta a Vasto provano a fuggire ma vengono fermati e multati; Pescatori di frodo in trasferta da Bari colti sul fatto con 2000 ricci di mare; In trasferta da Catania a San Leone per pescare di frodo: raffica di sanzioni e sequestri.

Cerca Video su questo argomento: Pescatori Frodo Nuovo Trasferta