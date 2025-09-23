Pescara maxi recupero di merce rubata | 700 confezioni trovate in furgone
Pescara - La Polizia individua a Rancitelli un carico di alimenti sottratto nella notte, del valore di oltre mille euro: denunciato un 35enne. Operazione riuscita per la Polizia di Stato di Pescara, che nelle prime ore della mattina ha recuperato circa 700 confezioni di generi alimentari rubati. Il ritrovamento è avvenuto nel quartiere Rancitelli, all’interno dell’area comune tra due edifici, dove gli agenti delle volanti hanno notato numerosi scatoloni abbandonati. Insospettiti dalla presenza del materiale, i poliziotti hanno proseguito le ricerche fino a individuare, nascosti in un sottoscala, altri pacchi contenenti prodotti riconducibili a un noto marchio della grande distribuzione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Pescara, maxi recupero di merce rubata: 700 confezioni trovate in furgone.
