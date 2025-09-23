Pescara è al 54esimo posto tra le Province più sportive d' Italia
Pescara al 54esimo posto nella classifica delle province più sportive d'Italia. L'indice di sportività, è realizzato da Pts per Il Sole 24 Ore, misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori e quattro aree tematiche.Oltre a Pescara, che si posiziona. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: pescara - 54esimo
PESCARA, A SPASSO CON UNA BICI RUBATA: UOMO DI 54 ANNI NEI GUAI Un 54enne senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato per il furto di una bicicletta elettrica di elevato valore economico, avvenuto lo scorso 9 agosto, in v - facebook.com Vai su Facebook