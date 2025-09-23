Pescara 22enne aggredita per un cellulare | arrestati due ragazzi in centro
Pescara - La vittima ha tentato di recuperare il telefono rubato nei pressi della Nave di Cascella, ma è stata strattonata; in manette un 18enne e un 20enne. Serata di paura sul lungomare di Pescara, dove una 22enne è stata aggredita e derubata del suo cellulare da due giovani che poco dopo sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30, nei pressi della celebre Nave di Cascella, cuore della movida cittadina. Secondo la ricostruzione degli agenti delle volanti, la ragazza si trovava in compagnia di alcune amiche quando è stata avvicinata dai due ragazzi, di 18 e 20 anni, che con una scusa sono riusciti a sottrarle con destrezza lo smartphone. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
