Pesca Catanzaro Pd propone tre emendamenti da 45 milioni | ristori anche per la marineria di Sciacca

Agrigentonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre emendamenti per un valore complessivo di 45 milioni di euro a sostegno della pesca siciliana. Li ha presentati il gruppo parlamentare del Pd all’Ars, con il capogruppo Michele Catanzaro che ha illustrato i contenuti nel corso di un’assemblea pubblica a Sciacca, alla presenza di istituzioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

