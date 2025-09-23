Perugia nuova frontiera dello spaccio Droga venduta tramite posta e nei distributori automatici

Perugia, 23 settembre 2025 – Un patrimonio in droga da oltre 10 milioni di euro. Lo ha intercettato la Guardia di finanza nel corso dell’attività investigativa svolta nei primi otto mesi del 2025 nella provincia di Perugia. Sette le persone arrestate, 22 quelle segnalate all’autorità giudiziaria. Se è vero che l’offerta risponde alla domanda, appare, anche da queste cifre, come il fenomeno droga, consumo e traffico, sia ancora decisamente presente sul territorio nonostante la pressione esercitata dalle forze dell’ordine. Tra le ultime indagini portate a conclusione dalle fiamme gialle, il sequestro di 4 chili di derivati di canapa sativa a un’imprenditrice perugina, responsabile di un punto vendita allestito con distributori automatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, nuova frontiera dello spaccio. “Droga venduta tramite posta e nei distributori automatici”

