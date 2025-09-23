Perugia la lunga estate del ds Meluso | Mercato? Scelte mie Braglia è una garanzia
"Sono state tutte scelte mie". Così Mauro Mauro, direttore sportivo del Perugia archivia un mercato che ha fatto storcere la bocca. Quanto sia tutto vero, a questo punto, non si saprà mai. Mentre quello che si sa è che non sono mancate frizioni estive tra Meluso e il presidente Faroni. "Rientra nella normalità della vita. Se parlate con gli altri presidenti che ho avuto, di visioni differenti e di disaccordi ce ne sono stati. Fa parte del gioco", spiega Meluso. Il bilancio del mercato, nel dettaglio. "Ho agito in maniera autonoma, sono stato messo nelle condizioni di farlo e ringrazio la proprietà – dice il diesse –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
