Perugia ancora una sconfitta | vince la Sambenedettese 1-2

Perugia, 23 settembre 2025 – Cambiare per non cambiare. Il Perugia di Braglia esce sconfitto dal Curi. Ancora una volta, stavolta a fare festa è la Sambenedettese. E stavolta anche i tifosi si stancano di questo trend imbarazzante. Braglia timbra la sua prima con una sconfitta (la terza consecutiva) e con un rosso dopo 40’. Il Perugia cambia un po’ lo spirito, più aggressivo, ma a mancare comunque è qualcosa che non si allena, quella qualità che manca nella rosa e che permetterebbe di costruire qualcosa dalla trequarti in su e una rosa all’altezza. Magari con il tempo l’allenatore riuscirà a sopperire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia, ancora una sconfitta: vince la Sambenedettese 1-2

In questa notizia si parla di: perugia - sconfitta

Calcio serie C, non basta il cambio di allenatore al Perugia: la Samb vince 2-1 al Curi e aggrava la crisi dei biancorossi; Sbaffo e Candellori, e la Samb vince a Perugia; Vince la Ternana, sconfitta per Gubbio e Perugia.

