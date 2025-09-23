Persi 2,6 milioni di fondi Pnrr per Borgo Croci | Errore risale alla precedente amministrazione
Presentavano “profili di irrealizzabilità nei tempi previsti fini dalla candidatura del 2021”, secondo l’attuale Amministrazione, i due progetti PinQua Borgo Croci oggetto della revoca del finanziamento da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Torneranno indietro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: persi - milioni
