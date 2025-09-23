Perplexity introduce Email Assistant un tuttofare IA che automatizza Gmail e Outlook
Il nuovo strumento scrive bozze, organizza le caselle di posta e propone orari per le riunioni con un approccio personalizzato. Ma occhio alla sicurezza. 🔗 Leggi su Dday.it
Perplexity lancia un assistente email AI per gli abbonati al piano Max - Perplexity ha annunciato il lancio di Email Assistant, una funzione pensata per rivoluzionare il modo in cui gestire la casella di posta. Secondo igizmo.it
Perplexity ha un assistente che vi gestisce le mail, ma costa uno sproposito - L'assistente email AI di Perplexity nell'abbonamento da $200 gestisce inbox, scrive risposte, programma riunioni e organizza messaggi automaticamente. Lo riporta msn.com