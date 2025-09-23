Permessi ATA per visite ed esami | 18 ore annue come richiederle

Il personale ATA ha diritto a 18 ore annue di permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Secondo quanto chiarito dall’Aran in un recente orientamento, i permessi possono essere frazionati e fruiti anche per un tempo inferiore all’ora, calcolando esattamente la durata utilizzata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: permessi - visite

Aumentano le tutele per lavoratrici e lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Gli aggiornamenti – validi dal 1° gennaio 2026 – puntano ad assicurare il mantenimento del posto di lavoro e agevolare le richieste di permessi per visite med - facebook.com Vai su Facebook

Permessi ATA per visite ed esami: 18 ore annue, come richiederle; Visita specialistica docenti e ATA tempo determinato e indeterminato. Guida; Quali permessi per visite specialistiche ed esami diagnostici?.

Visite specialistiche, ci sono differenze contrattuali tra personale docente e ata - La differenza tra i permessi per visita specilistica dei docenti e del personale ata è notevole, perché nelle norme contrattuali del personale ata, esiste l’art. tecnicadellascuola.it scrive

Più ore di permesso e congedi fino a 2 anni: come cambia la legge 104 - Da gennaio 2026 entreranno in vigore le modifiche che rendono più "ampia" la normativa per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, e per i familiari che li assistono ... Lo riporta today.it