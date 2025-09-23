Perdonatemi Giorgia e Milena travolte e uccise il conducente si dispera davanti al giudice

Un pianto disperato in un’aula di tribunale, un padre che stringe il vuoto con parole di dignità, un’amica che sopravvive e promette di vivere per chi non c’è più. A Brivio, in provincia di Lecco, una comunità intera si è fermata davanti a una tragedia che ha spezzato due vite troppo giovani. Il pianto davanti al giudice. È crollato in lacrime Krzystof Jan Lewandoski, il 34enne polacco arrestato per aver travolto e ucciso Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni. Davanti al giudice ha chiesto “ perdono alle famiglie ”, visibilmente scosso: “Sono disperato per quanto accaduto”. Ha raccontato di essersi fermato subito per soccorrere le ragazze, ma “non avevano più il polso”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Giorgia e Milena travolte e uccise, l’investitore disperato davanti al giudice: "Perdonatemi" - È scoppiato in lacrime davanti al giudice Krzystof Jan Lewandoski, il 34enne polacco arrestato per aver investito e ucciso Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due ragazze di 21 anni travolte da un ... Come scrive msn.com

Giorgia e Milena travolte e uccise a Brivio, il 34enne alla guida del furgone resta in carcere: “Un’auto mi ha abbagliato, le ho viste tardi” - L'uomo, indagato per duplice omicidio stradale, aggravato dalla guida sotto effetto di cannabis, chiede scusa ai familiari delle 21enni: “Sono distrutto” ... Riporta msn.com