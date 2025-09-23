Perdite d’acqua in via Vaini Marchetti Lega protesta | | È ora di fermare lo spreco

Da cinque mesi una perdita d’acqua in via Vaini, nel cuore della città, continua a disperdere risorse senza che sia stata trovata una soluzione. Nonostante le segnalazioni dei residenti e un sopralluogo effettuato da Hera, il problema resta irrisolto, suscitando crescenti malumori. A sollevare la questione è il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti. "Mi pare paradossale che in un’epoca in cui, giustamente, si conducono battaglie per la tutela dell’ambiente e delle risorse idriche, si debba assistere ad un simile spreco, in pieno centro cittadino, di un bene prezioso come l’acqua", protesta l’esponente del Carroccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

