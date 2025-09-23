Percorso Mondiali ciclismo 2025 | il tracciato ai raggi X della gara maschile Elite Oltre 5000 metri di dislivello
Cresce l’attesa per l’appuntamento iridato di cartello. Domenica 28 settembre in scena la prova in linea uomini élite ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda, duello preannunciato tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel che promette davvero spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso in terra africana. PERCORSO. Partenza ed arrivo ovviamente a Kigali per 267,5 chilometri in totale, con addirittura 6096 metri di dislivello. Primo mini circuito da 13,6 chilometri da percorrere nove volte che propone gli strappi di Côte de Kigali Golf (800 m all’8,1%, con punte massime al 14%) e della Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: percorso - mondiali
Atletica, Tamberi punta Mondiali e Olimpiadi: “Percorso lungo, ma ne vale la pena”
Tour de France 2025, tappa di oggi Lille Metropole-Lille Metropole: orari, tv, percorso, favoriti. Milan sfida i grandi velocisti mondiali
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: percorso netto di Galassi! Tra poco Italia-Singapore nel fioretto maschile!
Iliass Aouani, da Ponte Lambro al bronzo mondiale a Tokyo Dalle “popolari” di Ponte Lambro, profonda periferia sud-est di Milano, alla medaglia di bronzo ai Mondiali di atletica di Tokyo. Il percorso di Iliass Aouani, 30 anni, nato in Marocco e cresciuto in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione Percorso e Favoriti Cronometro Uomini élite Mondiali Kigali 2025 - X Vai su X
Mondiali UCI di ciclismo su strada 2025: programma, le stelle da seguire e dove vedere le gare in diretta; Mondiali di ciclismo 2025 in Ruanda: calendario, percorso e partecipanti; Percorso Mondiali ciclismo 2025: il tracciato ai raggi X della gara maschile Elite. Oltre 5000 metri di dislivello.
Mondiali di ciclismo in Ruanda, calendario, percorso e partecipanti - Si disputeranno per la prima volta in Africa i Mondiali di ciclismo: l’edizione del 2025 in programma da oggi, domenica 21, fino a domenica 28, si tiene in Ruanda, a Kigali e dintorni. tg24.sky.it scrive
Prove a cronometro ai Mondiali di ciclismo su strada UCI 2025: programma, orari, favoriti e dove vedere le gare - I Campionati del mondo di ciclismo su strada 2025 di Kigali, in Ruanda, si apriranno con le prove a cronometro: scopri tutto quello che c'è da sapere sulle prime gare con titoli iridati in palio. Scrive olympics.com