Perché per una neo-mamma è normale volere vicina la madre e non la suocera | lo sketch social accende il dibattito
Un battibecco tra una neomamma e la suocera, messo in scena sui social, ha nuovamente acceso l'eterno dibattito tra genitori e parenti invadenti. Secondo la giovane madre, infatti, troppo spesso viene dimenticato il bisogno delle donne di sentirsi protette e rispettate nel delicato periodo post partum: "Stabilire confini chiari anche con i familiari più stretti è essenziali a vivere meglio i primi giorni con il neonato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
