Arezzo, 23 settembre 2025 – Il 26 settembre ad Arezzo si celebra la diversità linguistica europea con l'evento “Perché ogni lingua conta”. L'iniziativa, che si tiene in occasione della Giornata Europea delle Lingue 2025, si aprirà alle ore 9.30 nell'Aula 1 della palazzina Donne alla sede del Pionta (viale Cittadini 33) dell'Università di Siena. L'appuntamento sarà aperto dai saluti istituzionali e dalla presentazione delle attività di Europe Direct. Si procederà quindi con l'intervento “Prendersi cura delle lingue: la tutela della glottodiversità” con le professoresse Silvia Calamai e Rosalba Nodari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Perché ogni lingua conta”, ad Arezzo la Giornata europea delle Lingue 2025