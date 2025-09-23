Perché Meloni non è nemmeno andata all'incontro dell'Onu sul riconoscimento della Palestina

Il presidente francese Macron ha aperto la Conferenza di alto livello sulla Palestina annunciando la decisione della Francia di riconoscere lo Stato palestinese. Giorgia Meloni è atterrata a New York poche ore dopo: a rappresentare l'Italia c'era il ministro degli Esteri Tajani. Che ha ribadito la linea: "Per riconoscere uno Stato prima bisogna costruirlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meloni, reazione Israele andata oltre la proporzionalità - "Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all'autodifesa di Israele dopo l'orrore del 7 ottobre ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata ...

Meloni: "Non possiamo tacere su reazione di Israele andata oltre il principio di proporzionalità" - La premier ha parlato a tutto campo al Meeting di Rimini e si è soffermata anche sulla crisi in Medio Oriente: "Condanniamo anche l'attacco ai giornalisti", ha detto "Non abbiamo esitato un solo ...