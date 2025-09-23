Perché Meloni non è nemmeno andata all'incontro dell'Onu sul riconoscimento della Palestina

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente francese Macron ha aperto la Conferenza di alto livello sulla Palestina annunciando la decisione della Francia di riconoscere lo Stato palestinese. Giorgia Meloni è atterrata a New York poche ore dopo: a rappresentare l'Italia c'era il ministro degli Esteri Tajani. Che ha ribadito la linea: "Per riconoscere uno Stato prima bisogna costruirlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - meloni

Meloni, reazione Israele andata oltre la proporzionalità - "Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all'autodifesa di Israele dopo l'orrore del 7 ottobre ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che &#232; andata ... Come scrive ansa.it

Meloni: "Non possiamo tacere su reazione di Israele andata oltre il principio di proporzionalità" - La premier ha parlato a tutto campo al Meeting di Rimini e si &#232; soffermata anche sulla crisi in Medio Oriente: "Condanniamo anche l'attacco ai giornalisti", ha detto "Non abbiamo esitato un solo ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Meloni 232 Andata