Perché l’accordo Ue-Indonesia può contare molto per il cibo europeo
Elimina dazi e burocrazia su centinaia di prodotti - dai formaggi italiani al cioccolato - aprendo un mercato di 285 milioni di persone, ma lasciando protetti i prodotti più sensibili. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: perch - accordo
Intervista resa a Tag 24. Il perché dell’accordo nazionale con il centrodestra, del sostegno alla Tesei e come sarà la lista di Alternativa Popolare. Sarò candidato capolista alla Regione per AP. Stefano Bandecchi - Sindaco di Terni Stefano Bandecchi Riccardo - facebook.com Vai su Facebook
Accordo Ue-Mercosur: cos’è e perché crea polemica - X Vai su X
Ue e Indonesia firmano l’accordo di libero scambio. “Risparmio di 600 milioni l’anno per le imprese europee” - Eliminazione dei dazi sul 98,5% delle linee tariffarie e procedure più snelle per l’export, con un risparmio stimato di 600 milioni di euro l’anno per le imprese europee nei settori chiave come auto, ... Da msn.com
Le imprese festeggiano l’accordo UE-Indonesia: “Ora avanti con i Paesi ASEAN” - Dopo l'accordo commerciale con l'Indonesia si chiede alla Commissione europea di riscrivere le relazioni con i Paesi ASEAN ... Lo riporta eunews.it