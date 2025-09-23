Perché la Germania di Merz rischia di rimanere isolata in Europa

Qualche giorno fa, all’inaugurazione per la riapertura della sinagoga sulla Reichenbachstrasse a Monaco, devastata dai nazisti nella notte dei pogrom nel 1938, il cancelliere Friedrich Merz si è commosso sino alle lacrime ricordando le colpe tedesche per l’ Olocausto. Sarà forse questo tormento che spinge oggi la Germania a essere l’alleato più stretto di Israele dopo gli Stati Uniti. E a non riconoscere, come fatto da moltissimi altri Stati, la Palestina. Merz, che recentemente ha definito Vladimir Putin il «più grande criminale di guerra del nostro tempo», rimane così a fianco di Benjamin Netanyahu nonostante sia stato accusato di crimini di guerra dalla Corte criminale internazionale, alla pari del presidente russo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

