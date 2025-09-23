Perché il riconoscimento della Palestina da Regno Unito e Francia è una buona notizia ma non fermerà il genocidio

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regno Unito, Canada, Australia, Francia riconoscono formalmente lo Stato di Palestina. Ma il solo riconoscimento dello stato palestinese in assenza di misure concrete che ne permettano l’esistenza rischia di non rappresentare un vero argine alla deriva genocidiaria di Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

