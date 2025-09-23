Perché Giorgia Meloni non vuole riconoscere lo Stato di Palestina | C’è rimasto ben poco

Giorgia Meloni non ha mai parlato in pubblico di Gaza e del riconoscimento della Palestina. Per cautela. Ma soprattutto perché secondo lei sarebbe un azzardo. «Io non sono contraria a un riconoscimento della Palestina, ma bisogna intendersi su cosa significhi. In questo momento è più logico concentrarsi sulla costruzione diplomatica, e sulla ricostituzione delle condizioni necessarie per l’esistenza di uno Stato, quando questo processo avrà prodotto dei frutti allora ci sarà anche un territorio e dei dati reali da riconoscere», ha detto secondo il Corriere della Sera. Lo scatto in avanti di Francia e Gran Bretagna insieme a Canada, Australia e altri paesi europei (fra cui Belgio, Finlandia e Portogallo ) è un azzardo perché manca un pezzo dell’obiettivo diplomatico del 1948. 🔗 Leggi su Open.online