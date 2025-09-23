Perché Donald Trump ha dichiarato guerra al paracetamolo | c’entrano l’autismo e le donne incinte

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario della Salute Robert F. Kennedy Jr hanno dichiarato guerra al paracetamolo: ecco tutti i motivi e cosa sta accadendo negli Usa. Negli Stati Uniti quando si afferma di voler “ prendere un Tylenol ” significa assumere qualcosa per la febbre o per il mal di testa. Un po’ come la “nostra” Aspirina, il farmaco è talmente popolare negli Usa da essere entrato nel linguaggio comune. (ANSA FOTO) – Notizie.com Una narrativa che nelle scorse ore il presidente degli Usa Donald Trump sta provando a ribaltare. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Perché Donald Trump ha dichiarato guerra al paracetamolo: c’entrano l’autismo e le donne incinte

In questa notizia si parla di: perch - donald

Paura per Donald Trump, perché quel vistoso livido sulla mano: la scoperta. “Annuncio imminente” - facebook.com Vai su Facebook

La retorica anti-immigrazione produce sottosviluppo. E la scelta di Trump di contrastare l'immigrazione altamente qualificata con le restrizioni ai permessi di soggiorno temporanei è una pietra tombale sul modello di sviluppo americano. Vediamo perché 1/ - X Vai su X

Perché il bitcoin si comporta come un titolo tecnologico?; Donald Trump chiede $100.000 per i visti lavorativi | rivolta nel settore tech vi spieghiamo perché; Trump deluso da Putin perché non rispetta la leadership americana | svelato l' arcano della inimicizia occidentale verso la Russia.

TikTok Usa, Trump evoca interesse di Rupert Murdoch - Il presidente Trump suggerisce l'interesse di Rupert Murdoch e figlio per TikTok Usa, nell'ambito delle trattative per la cessione delle attività americane della piattaforma ... Segnala ilsole24ore.com

Trump, una presidenza per arricchire sé e la famiglia. Tutti gli affari e i conflitti di interesse - Da inizio anno il patrimonio è raddoppiato, con un balzo di 3 miliardi di dollari. Secondo repubblica.it