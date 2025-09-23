Ho delle perplessità circa l’intervento del ministro Giuseppe Valditara riguardo la presenza del telefono cellulare in classe, sul banco. A una prima osservazione il divieto risponde a criteri di educazione inattaccabili: non si può bisbigliare al telefono, ricevere notifiche con il bip, o chattare mentre il docente spiega o interroga. La non presenza del cellulare sul banco dovrebbe (poi tornerò sull’uso del condizionale) garantire la concentrazione del discente. È così? Qui spunta fuori quel’“omino che mi gira nello stomaco” e mi crea dei dubbi (per citare una nota frase di E.G. Robinson in Double Indemnity – La fiamma del peccato, 1944, Billy Wilder ) riguardo al divieto. 🔗 Leggi su Formiche.net

Perché difendo il cellulare sul banco. La versione di Ciccotti