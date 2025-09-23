Perché Ciro Grillo e i suoi amici sono stati condannati per stupro di gruppo

« Beppe e Parvan credono e hanno sempre creduto nell’innocenza di Ciro Grillo ». Dopo la sentenza di condanna per stupro di gruppo a otto anni la famiglia continua a stare con lui. Un pensiero «inamovibile», fa sapere una fonte ai giornali. Il ricorso in appello è stato già annunciato dal legale di famiglia, l’avvocato Enrico Grillo. Intanto secondo Teresa Manente, avvocata esperta di violenza di genere e responsabile dell’Ufficio legale di Differenza Donna, la vicenda «conferma un principio molto semplice, che tutti possono comprendere. Non esistono né attenuanti, né equivoci quando una donna non dà il suo consenso a un rapporto sessuale. 🔗 Leggi su Open.online

perch233 ciro grillo suoiCiro Grillo e i suoi amici condannati a otto anni nel processo per stupro di gruppo. Sei anni e 6 mesi all'altro imputato - La sentenza di primo grado del Tribunale di Tempio Pausania: Ciro Grillo (figlio di Beppe il fondatore del Movimento 5 Stelle), Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta condannati a otto anni, Francesco Cor ... Scrive corriere.it

