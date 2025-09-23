Perché Allegri non sarà in panchina in Milan-Lecce dopo aver già saltato l'esordio in Coppa Italia

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri sconta la seconda giornata di squalifica in Coppa Italia: contro il Lecce in panchina ci sarà ancora il vice Landucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

