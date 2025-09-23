Per l' inaugurazione dell' anno scolastico l' incontro con i ragazzi dell' istituto minorile penale
N apoli, 22 set. (askanews) – "Io credo nella scuola, a me la scuola pubblica italiana ha dato tantissimo. Ho scoperto a scuola le mie potenzialità, la mia vocazione, ho definito i miei orizzonti e li ho allargati». A dirlo Jovanotti, rivolgendosi ai ragazzi dell'istituto minorile penale di Nisida, inaugurando l'anno scolastico con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
