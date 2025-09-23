Per il nuovo Primavera servono circa 3 milioni
Sono tante, anzi innumerevoli, le iniziative che il settore lavori pubblici sta seguendo, con il neo assessore Sanguigni che da qui ai prossimi mesi dovrà districarsi fra Ballarin, lungomare, asfalti, scuole e manutenzioni di ogni genere. Un capitolo importante, anche se finora ben poco trattato, è quello che riguarda la riqualificazione del centro ‘Primavera’, struttura risalente agli anni ’80 e che da decenni necessita di interventi. Dopo tanto tempo sembrerebbe che l’amministrazione abbia deciso di prendere il toro per le corna a mettere mano alla struttura di via Piemonte. Cosa c’è da fare? Le linee di intervento sono due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
