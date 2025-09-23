Per i malati di Alzheimer lo Stato deve pagare la retta della RSA | la svolta in una sentenza

Per i pazienti affetti da Alzheimer, il Servizio sanitario nazionale deve occuparsi della retta delle Rsa. Lo ha stabilito una sentenza della Corte d'appello di Milano, facendo seguito a una decisione della Cassazione a inizio anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per i malati di Alzheimer lo Stato deve pagare la retta della RSA: la svolta in una sentenza - Dunque, in sostanza, la sanità pubblica deve occuparsi anche di pagare la retta a chi è malato di Alzheimer e si trova in una Rsa. Riporta fanpage.it

