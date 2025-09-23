Pensioni scuola informativa al Ministero Decreto e circolare in arrivo | domande entro il 21 ottobre
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha concluso l'informativa sindacale relativa alle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. L'incontro ha definito le modalità operative per il pensionamento del personale scolastico attraverso un decreto ministeriale e la relativa circolare esplicativa. Le organizzazioni sindacali hanno partecipato all'incontro pomeridiano per discutere le nuove disposizioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: pensioni - scuola
Pensioni personale scuola 2026, prime anticipazioni per docenti e Ata: chi può uscire e come
Pensioni scuola, docente perde ricorso in Corte d’Appello: impossibile restare in cattedra fino a 71 anni senza i 20 anni di contributi minimi richiesti dalla legge
Stretta sulle pensioni dei dipendenti di enti locali, scuola e sanità: l’Inps limita le deroghe ai tagli decisi dal governo
#Pensioni scuola, ipotesi riscatto della laurea a 900 euro l'anno - X Vai su X
Settembre e pensione scuola: per il personale scolastico prossimo alla pensione, è fondamentale verificare i requisiti di accesso almeno un anno prima. Approfondisci qui https://www.aclitreviso.it/notizie/item/1917-settembre-e-pensione-scuola-tempo-di-s - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni scuola, informativa al Ministero. Decreto e circolare in arrivo: domande entro il 21 ottobre; Novità in materia di diritto alla pensione, pubblicate le indicazioni operative del Ministero dopo l'informativa ai sindacati; Modalità di adesione al Fondo pensione complementare “Espero”.
Pensioni scuola, ipotesi riscatto laurea a 900 euro l'anno per uscita anticipata a 60 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni scuola, ipotesi riscatto laurea a 900 euro l'anno per uscita anticipata a 60 anni ... Si legge su tg24.sky.it
Pensione anticipata Scuola: calcolo decurtazione - Potrò quindi andare in pensione anticipata compilando la domanda a settembre 2024 e terminare il servizio a ... Secondo pmi.it