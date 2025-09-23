L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) ha presentato in Parlamento un rapporto sulla situazione delle pensioni in Italia nei prossimi 10 anni. Secondo i dati, 6,1 milioni di persone stanno per andare in pensione e non ci sono le risorse per mantenere né loro, né il resto della popolazione, che sta diventando sempre più anziana. La spesa pensionistica va limitata ed è necessario trovare maggiori risorse per sostenere il sistema contributivo. Il rapporto dell’Inapp indica due soluzioni per questo problema, da applicare in contemporanea: aumentare l’età pensionabile e il numero di occupati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensioni, età minima oltre i 67 anni: sistema al collasso