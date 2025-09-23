Pensione di reversibilità addio i casi in cui non è più dovuta
Una battaglia giudiziaria iniziata oltre trent’anni fa, un ricorso che sembrava destinato a garantire la pensione di reversibilità a una figlia inabile, e un colpo di scena finale che invece rafforza l’Inps. È la trama di una vicenda che ha attraversato tribunali, corti d’appello e infine la Cassazione, dove pochi giorni fa l’istituto previdenziale ha ottenuto una vittoria pesantissima. Il caso. Il caso ruotava intorno a una domanda presentata nel 2009 per la pensione del padre, deceduto nel 1990: quasi vent’anni di ritardo che hanno trasformato la questione in un terreno minato di prescrizioni, eccezioni e cavilli tecnici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pensione - reversibilit
Un aiuto concreto oltre il rito funebre Successioni, pensione di reversibilità, volture e molte altre pratiche post-mortem possono trasformarsi in un peso difficile da affrontare in un momento già complesso. Con Bologna Servizi Funerari hai al tuo fianco un sup - facebook.com Vai su Facebook
#Pensione di reversibilità anche all’ex coniuge, ecco da quando decorre - X Vai su X
Pensione di reversibilità addio, i casi in cui non è più dovuta - La Suprema Corte ribalta le decisioni di merito e riconosce la validità dell’eccezione di prescrizione anche senza l’indicazione dei termini ... Scrive msn.com
Pensioni di reversibilità addio, l’Inps vince in Cassazione e toglie i soldi a queste persone - Nel corso dell’anno sono state emanate diverse sentenze interessanti sulla pensione di reversibilità, non tutte favorevoli ai cittadini. Lo riporta money.it