Pensionato accoltella una donna cieca per strada | Il suo cane abbaia troppo

Avrebbe accoltellato una donna cieca di 63 anni perché il suo cane abbaiava troppo. Per questo un uomo di 72 anni è accusato di tentato omicidio. Il sostituto procuratore di Torino Alessandro Aghemo gli contesta due aggravanti: la premeditazione e la minorata difesa della donna.L'aggressioneCome. 🔗 Leggi su Today.it

72enne accoltella una donna cieca a Torino: il suo cane "abbaiava troppo" - I protagonisti processuali sono già noti: l’imputato è assistito dall’avvocato Roberto Doriguzzi, mentre la donna si è costituita parte civile con il legale Luca Calabrò. giornalelavoce.it scrive