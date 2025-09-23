Pensavo di non tornare più Quando hanno sospeso House of Cards ho visto sparire il mio mondo | il ritorno di Kevin Spacey dopo i guai giudiziari

Kevin Spacey tenta di tornare sulle scene cinematografiche dopo essere stato travolto dalle tristemente note vicende giudiziarie. Dalle prime accuse di molestie sessuali nei confronti di Anthony Rapp, datate 2017 alla sentenza del 2023 che lo ha giudicato non colpevole di violenza sessuale. Così l’attore si è presentato al Lucca Film Festival con il thriller storico “1780” di Dustin Fairbanks e per ritirare il premio alla carriera. Durante la presentazione alla stampa Spacey ha ricordato i momenti difficili che ha attraversato sia dal punto di vista professionale che umano. “Quando House of Cards è stata sospesa ho visto sparire il mio mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

