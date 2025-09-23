Pensa attentamente prima di provare a mentire | la frecciata di Bianca Atzei non passa inosservata è finita con Stefano Corti?

Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun comunicato stampa. Ma un messaggio criptico, affidato a una storia su Instagram, che sembra confermare, tra le righe, la fine della sua lunga storia d’amore con Stefano Corti. Bianca Atzei rompe il silenzio dopo giorni di gossip sulla sua rottura con l’inviato de Le Iene, e lo fa con parole che lasciano poco spazio all’immaginazione. Facendo riferimento al suo segno zodiacale, i Pesci, la cantante ha condiviso una riflessione che ha tutta l’aria di essere una frecciata al compagno: “I Pesci sono incredibilmente perspicaci”, ha scritto. “Sono guidati dalla loro intuizione e sono sempre in grado di capire tutto ciò che sta accadendo in una determinata situazione senza che gli altri debbano spiegargli niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pensa attentamente prima di provare a mentire”: la frecciata di Bianca Atzei non passa inosservata, è finita con Stefano Corti?

