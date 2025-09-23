Pennywise torna a derry | il trailer svela il suo orribile arrivo sulla terra
Anteprima del trailer ufficiale di It: Welcome to Derry. È stato reso disponibile il primo teaser completo della nuova serie It: Welcome to Derry, produzione che si inserisce nell’universo narrativo tratto dal celebre romanzo di Stephen King. Questa anteprima offre uno sguardo sulle atmosfere e sui personaggi che caratterizzeranno la serie, generando grande attesa tra gli appassionati del genere horror e dei lavori dell’autore statunitense. dettagli sulla serie It: Welcome to Derry. ambientazione e trama. La narrazione si svolge nella cittadina di Derry, un luogo già noto ai fan delle opere di Stephen King, famoso per essere teatro di eventi inquietanti e misteriosi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
