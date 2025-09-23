Pennywise nel trailer di derry è ancora più spaventoso rispetto al clown di it

Jumptheshark.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama delle produzioni horror in arrivo nel 2025, si distingue un nuovo progetto che promette di ridefinire gli standard del genere. Si tratta di IT: Welcome To Derry, una serie televisiva prequel dei celebri film IT. Questa produzione, destinata a diventare il titolo più spaventoso dell’anno, si focalizza sulla città di Derry, Maine, nota come il luogo natale di Pennywise, il clown assassino creato da Stephen King. L’anticipazione più recente ha mostrato un trailer ricco di immagini inquietanti e scene che sembrano voler mettere in discussione i confini tra realtà e incubo. il trailer di it: welcome to derry conferma la serie come il prodotto horror più terrificante del 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

pennywise nel trailer di derry 232 ancora pi249 spaventoso rispetto al clown di it

© Jumptheshark.it - Pennywise nel trailer di derry è ancora più spaventoso rispetto al clown di it

In questa notizia si parla di: pennywise - trailer

Welcome to derry, il trailer della serie prequel fa paura con pennywise

IT: Welcome to Derry, Pennywise terrorizza la cittadina del Maine nel nuovo trailer per il SDCC

Pennywise torna a derry: il trailer svela il suo orribile arrivo sulla terra

“IT: Welcome to Derry”, la serie prequel di “IT” &#232; su Sky e Now. Il trailer - Ambientata nell'universo di “IT” di Stephen King, la serie in nove episodi “IT: Welcome to Derry” espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti ... Lo riporta sorrisi.com

Welcome to Derry: Il trailer ufficiale italiano della serie tv ambientata prima di IT - Dopo IT e IT: Capitolo 2, si torna indietro nel tempo per scoprire le origini del male nella nuova serie horror di HBO IT: Welcome to Derry, in Italia in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Pennywise Trailer Derry 232