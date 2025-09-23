Nel panorama delle produzioni horror in arrivo nel 2025, si distingue un nuovo progetto che promette di ridefinire gli standard del genere. Si tratta di IT: Welcome To Derry, una serie televisiva prequel dei celebri film IT. Questa produzione, destinata a diventare il titolo più spaventoso dell’anno, si focalizza sulla città di Derry, Maine, nota come il luogo natale di Pennywise, il clown assassino creato da Stephen King. L’anticipazione più recente ha mostrato un trailer ricco di immagini inquietanti e scene che sembrano voler mettere in discussione i confini tra realtà e incubo. il trailer di it: welcome to derry conferma la serie come il prodotto horror più terrificante del 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Pennywise nel trailer di derry è ancora più spaventoso rispetto al clown di it