Pena estinta per Raffaele Ventura l' ex terrorista dell' omicidio Custra in via De Amicis

Alcune ore trascorse in un posto di polizia francese non valgono come interruzione della prescrizione, e quindi Raffaele Ventura, già membro delle Formazioni Comuniste Combattenti, è un uomo libero, perché la pena per l'omicidio di Antonio Custra, a Milano, per il quale era stato condannato per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it