Pena estinta per Raffaele Ventura l' ex terrorista dell' omicidio Custra in via De Amicis
Alcune ore trascorse in un posto di polizia francese non valgono come interruzione della prescrizione, e quindi Raffaele Ventura, già membro delle Formazioni Comuniste Combattenti, è un uomo libero, perché la pena per l'omicidio di Antonio Custra, a Milano, per il quale era stato condannato per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Terrorismo: omicidio Custra, giudici Milano confermano pena estinta per Ventura - La parola fine arriva dalla prima sezione della corte d'Assise d'Appello di Milano chiamata a d ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra, la pena è prescritta: Raffaele Ventura può (se vuole) tornare in Italia - La Corte d’Assise d’Appello rigetta la tesi della Procura generale che valorizzava 6 ore passate in gendarmeria nel 2017 ... Da milano.corriere.it