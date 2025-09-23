Pellegrini Inter il gol nel derby non cambia il futuro | cosa filtra per gennaio

Pellegrini Inter, le ultime sul futuro del centrocampista della Roma che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Il derby della Capitale del 5 gennaio ha visto un’ultima, indimenticabile esplosione di classe da parte di Lorenzo Pellegrini, che con un gol da protagonista ha regalato alla Roma una vittoria dal sapore speciale contro la Lazio. Il capitano giallorosso, rilanciato a sorpresa da Gian Piero Gasperini, ha risposto presente proprio nella partita più sentita, dimostrando ancora una volta il suo valore. Sebbene il suo contratto con la Roma sia in scadenza a giugno e la separazione sia ormai decisa, con l’addio previsto già per gennaio, il talento di Pellegrini rimane intatto, e la sua carriera calcistica potrebbe non essere finita con i colori giallorossi. 🔗 Leggi su Internews24.com

