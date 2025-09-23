Pedro Felipe regala così la vittoria alla Juventus Next Gen | la crescita di un difensore totale ecco come è stata la sua prestazione contro la Torres

Pedro Felipe regala così la vittoria alla Juventus Next Gen: l’analisi della prestazione e della rete del brasiliano. Una vittoria incredibile, arrivata in pieno recupero, che porta la firma dell’eroe che non ti aspetti. La Juventus Next Gen ha battuto la Torres per 2-1 al termine di una partita pazzesca, completando una rimonta insperata grazie a un gol al 91? minuto del difensore brasiliano Pedro Felipe. Un colpo di testa che fa esplodere di gioia i bianconeri e regala tre punti pesantissimi. La partita era stata tutt’altro che semplice per la squadra di Massimo Brambilla. Dopo un primo tempo equilibrato, a inizio ripresa era stata la Torres a passare in vantaggio con un gol di Musso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

