Pedro Felipe esulta sui social dopo il gol decisivo con la Juventus Next Gen | il messaggio è da vero bianconero – FOTO

Pedro Felipe esulta sui social: la FOTO pubblicata dal difensore della Juventus Next Gen dopo la vittoria. Ci sono gesti che, a volte, valgono più di mille parole. È il caso del post pubblicato su Instagram da Pedro Felipe, l’eroe della rocambolesca vittoria della Juventus Next Gen contro la Torres. Il difensore brasiliano ha celebrato il suo gol decisivo con un messaggio tanto breve quanto potente, che dimostra come abbia già assorbito pienamente il DNA del club.Due semplici parole, che per il mondo bianconero sono un vero e proprio manifesto. PAROLE – «Fino alla fine». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Felipe (@pedrofelipe04) Il messaggio del giovane difensore, classe 2004, non è una semplice esultanza social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

